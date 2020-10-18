«غالوب»: الإمارات الأولى عالمياً في سلامة الغذاء

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تصدرت الإمارات دول العالم في توفير الغذاء النظيف والصحي لسكانها، وفقاً لنتائج «استطلاع الرأي العالمي بشأن المخاطر» و«مؤشر أداء الحكومات في توفير السلامة للسكان»، الصادرة حديثاً عن مؤسسة «غالوب» الأمريكية العريقة للأبحاث والاستشارات الإدارية.

ورصدت «غالوب» من خلال الاستطلاع والمؤشر مستوى سلامة ونظافة الغذاء، والمياه والطاقة الكهربائية الذي توفره الحكومات لسكانها في 140 دولة على مستوى العالم.

وتغطي نتائج الاستطلاع والمؤشر عام 2019 حيث تهدف «غالوب» إلى تحديد أكثر حكومات العالم اهتماماً بصحة السكان، من خلال الحرص على تزويدهم بغذاء ومياه نظيفين وطاقة كهربائية آمنة.

وتصدرت الإمارات وسنغافورة دول العالم على المؤشر ووفقاً لنتائج الاستطلاع، حيث اقتسمتا المركز الأول عالمياً بنسبة 93% لكل منهما، حيث رأى 93% من المشاركين في الاستطلاع أن حكومتي الإمارات وسنغافورة تزودان السكان لدى كل منهما بغذاء نظيف وصحي، وأيضاً إمدادات مياه صحية وكهرباء آمنة وجاءت البحرين في المركز الثالث بنسبة 90%. واقتسمت الفلبين، والكويت وإندونيسيا المركز الرابع بنسبة 87% لكلٍ منها، فيما انفردت سويسرا بالمركز السابع بنسبة 86%، واقتسمت رواندا، وهولندا والسويد المركز الثامن بنسبة 85% لكلٍ منها.

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