الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي: الإمارات من الدول المتفوقة بمكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف إن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة والمتفوقة في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 منذ البداية ولذلك نشعر بالفخر بأن نكون شركاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التجارب السريرية وفي تطوير لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد للفيروس بصورة أكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار ديميترييف خلال فيديو مصور عرضه مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن اللقاح حصل على تجارب المرحلة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يعيش على أرضها ما يزيد على 200 جنسية ما يدعم اللقاح في الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهو ما يعد بالتأكيد أمراً مهماً للغاية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم.

وأضاف: قمنا باختبار اللقاح خلال تجارب على مرحلتين في السابق، ويخضع لتجارب ما بعد التسجيل في روسيا على 40 ألف شخص حصل منهم حتى الآن 12 ألفاً على التطعيم.

وتابع إن لقاح «سبوتنيك» الروسي المضاد لفيروس كوفيد 19 يعد اللقاح الأكثر أماناً والأكثر سلامة حتى الآن، لأنه يعتمد على الفيروس الغدي البشري.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في الدولة.

وأكدت أن هذه التجارب السريرية في دولة الإمارات على اللقاح، الذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة في جمهورية روسيا الاتحادية، جاءت في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار.

وتتولى دائرة الصحة - أبوظبي إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، وستتولّى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها، وتشكل التجارب السريرية في الدولة جزءاً من التجارب المستمرة التي يجرى تنفيذها في روسيا ودول أخرى في العالم.

وقد أظهرت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة «ذا لانسيت»، مستوى مستقراً على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، من دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية الصارمة، على مدار 90 يوماً من تلقي جرعة اللقاح.

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