«إسلامية دبي» تستقبل 69 ألف طلب واستفسار خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الطلبات والاستفسارات الواردة إلى مركز الاتصال في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، 68927 ألف طلب ومكالمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، من خلال قنوات تقديم الخدمة المختلفة الخاصة بالمركز.

واستقبلت قناة البريد الإلكتروني، 2566 طلباً، بينما تم استقبال 283 طلباً عبر تطبيق «واتساب»، وتم استقبال 2468 مكالمة في نظام اتصل بنا، وبلغ استقبال طلبات المتعاملين عبر الهاتف على مدار الساعة، 61324، فيما بلغت محادثات مباشرة شات 2286 محادثة.

وأكد عادل جمعة مطر مدير إدارة خدمة المتعاملين، أنه تم تحقيق 99 في المئة نسبة سعادة المتعاملين في عام 2020، و90 في المئة نسبة سعادة المتعاملين للبريد الإلكتروني، وفق المؤشرات الداخلية المعتمدة، الأمر الذي يؤكد حرص الدائرة على توفير أعلى مستويات الخدمة بسلاسة وسهولة، فضلاً عن توفير الوقت لتعزيز تجربة المتعاملين الإيجابية... مشيراً إلى أن عمل مركز الاتصال على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة، والرّد عليها في مدة زمنية محددة، وبشكل احترافي، ساهم في أن يكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى لبرنامج حمدان للخدمات الحكومية، فئة «أفضل مراكز اتصال» على مستوى حكومة دبي.

من جانبها، قالت هاجر السويدي رئيس قسم علاقات المتعاملين في الدائرة، إن المركز يعد أحد أهم قنوات تقديم الخدمة بالدائرة، حيث يتولى تقديم 18 خدمة على مدار الساعة، منها طلب إصدار فتوى، وطلب التعريف بالإسلام، وطلب إشهار الإسلام، وطلب توفير محاضر لإقامة نشاط ديني، وطلب اقتناء إصدارات الدائرة، أو مصحف الشيخ مكتوم، وطلب تحديد اتجاه القبلة لمساكن الأفراد والمنشآت الجديدة أو القائمة، وطلب تسجيل في برامج وفعاليات الدائرة، طلب التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، وطلب التسجيل في الدورة المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم.

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