دار زايد للثقافة الإسلامية تنظم منتدى التسامح الافتراضي غداً

المصدر: أبوظبي- وام

تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية منتدى التسامح الافتراضي الرابع بعنوان «الإمارات وطن التسامح» غداً، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام من داخل الدولة وخارجها.

ويأتي المنتدى لهذا العام بهدف تعميق قيم التسامح والتعايش والانفتاح لدى مختلف شرائح المجتمع وتأصيل التعايش، والتسامح عند الشباب بالشراكة بين دار زايد للثقافة الإسلامية، والجهات المجتمعية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إثراء قيم التسامح والتعايش المشترك، عبر المنصات الإعلامية والرقمية المتنوعة، وإبراز ملامح التسامح والسلام في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية: «إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً حضارياً وإنسانياً رائعاً للتعايش والتسامح والانفتاح الثقافي والإنساني والحضاري غرس نبتتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك لنا إرثاً خالداً يؤكد أن الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم والعمل المشترك والنافع معهم وبناء جسور التواصل والحوار السلمي يؤدي دائماً إلى تحقيق الخير والرخاء للجميع».

وأضافت: إن دولة الإمارات أصبحت مجالاً طبيعياً للتعايش والتسامح، وهي صفات تتجسد أمامنا وبكل وضوح في أعمال وأقوال القيادة الحكيمة للدولة، وهي تمد جسور المحبة والسلام إلى شعوب العالم كافة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء علاقات دولية إيجابية، فاليوم أثبتت الإمارات أنها نموذج فريد تلتقي فيه الحضارات لتعزيز السلام والتعايش، وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام.

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