مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» يستعرض الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الخامس للعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، حيث استعرض الاجتماع أهم إنجازات «سقيا الإمارات» وأثنى المجتمعون على جهود العاملين والمتطوعين وكل الشركاء، الذين أسهموا بشكل فعال في وصول المؤسسة إلى أكثر من 13 مليون شخص في 36 دولة حول العالم حتى الآن، وتنفيذ ما يزيد على 1000 مشروع مياه مستدام حول العالم.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس؛ وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضو المجلس؛ والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجلس؛ والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي وعضو المجلس؛ والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي وعضو المجلس؛ ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبدالله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

وناقش الاجتماع التعديلات على فئات ومعايير جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شحّ المياه النظيفة في العالم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام «سقيا الإمارات»، بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين- هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ودبي العطاء، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول الأكثر عطاء وتطوعاً حول العالم.

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