%90 نسبة إنجاز مشروع 10 فلل سكنية تشيّدها «حميد الخيرية» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغت نسبة إنجاز مشروع بناء 10 فلل سكنية تشيدها مؤسسة حميد بن راشد الخيرية في منطقة الحليو1 جديدة 90 %، وبتكلفة 8.5 ملايين درهم.

ومن المتوقع تسليم الفلل الجديدة في شهر ديسمبر المقبل، وخصصت لأصحاب الدخل المحدود من أبناء إمارة عجمان، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال المؤسسة في دعم الأسر المتعففة، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعزز استقرار الأسر ورفاهية المواطن.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «أنجزت المؤسسة صيانة 79 مسكناً للمواطنين خلال 9 أشهر الماضية بتكلفة 4.5 ملايين درهم، ويأتي تنفيذ مشاريع الصيانة السنوية التي تنفذها المؤسسة ضمن المشاريع الطارئة التي يستفيد منها المواطنون أصحاب الدخل المحدود في الإمارة».

وقالت الشيخة عزة، «إن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامهما الكبير في تحقيق سعادة المواطن ورفاهيته، ولاسيما فئة محدودي الدخل».

وذكرت النعيمي أن الفلل تتكون من طابقين أرضي وأول وسور، بالإضافة إلى موقف للسيارات، موضحة أنه تم إجراء صيانة لعدد 11 مسكناً تعرضت لحوادث حريق و3 بيوت حدث انهيار للسقف، وتم إعادة صيانتها في كل من مدينتي عجمان ومصفوت بتكلفة 4.5 ملايين درهم.

وأكدت الشيخة عزة أهمية تكاتف الجهود المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات الخيرية بمضمار العمل الخيري والإنساني من أجل توسيع رقعة المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع المتنوعة، والتي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز الترابط والتلاحم، ومساعدة أصحاب الدخل المحدود.

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