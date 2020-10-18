سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتكليف «كهرباء الشارقة» بممارسة اختصاصاتها بالمنطقة الوسطى

المصدر: (الشارقة- البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2020م، بشأن تكليف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بممارسة اختصاصاتها في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تكلف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 38 لسنة 2014م، بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإشراف عليها في كل مناطق ومدن المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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