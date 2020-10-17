المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يناقش سياسات المعلمين في الدول العربية

المصدر: الشارقة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. ينظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في المدينة الجامعية بالشارقة يومي 20 و21 أكتوبر الحالي عبر منصة - زووم - حواراً متخصصاً حول سياسات المعلمين بعنوان «سياسات المعلمين في الدول العربية.. الواقع والتطلعات» بهدف اكتشاف تأثير سياسات المعلم الحالية على أنظمة التعليم في المنطقة العربية وسبل تعزيزها.

يقام الحدث ضمن الشراكة الاستراتيجية مع مركز «اليونسكو» الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومنظمة «اليونسكو» ممثلة بمكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية في بيروت ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

يتناول الحوار سياسات وممارسات المعلم الواعدة من منظورات إقليمية ودولية مثل مبادرات اليونسكو والاتحاد الأوروبي وستنشر دراسات إقليمية عن سياسات المعلمين أجراها كل من المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

ويسعى الحوار إلى تحديد أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بالمعلمين التي تجرى في البلدان العربية وحول العالم، كما يهدف إلى فهم الإجراءات ذات الصلة التي تم الاعتراف بها واعتمادها من قبل المنظمات الدولية وإلى إبراز الروابط بين سياسات المعلم وتحسين جودة التعليم، وكذلك تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، وتوظيف هذه السياسات في تعزيز سياسات المعلم في أنظمة التعليم في الدول العربية.

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