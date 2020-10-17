المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق مبادرة " الإرشاد المهني لشباب الإمارات"

المصدر: وام

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق مبادرة " الإرشاد المهني لشباب الإمارات "، والتي تهدف إلى المساهمة في بناء وتطوير خبرات وكفاءات الشباب، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية حكومية تجمع المختصين بمجال الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص مع شباب الإمارات المقبلين على خطواتهم المهنية الأولى، سواء لدعم بناء سيرتهم الذاتية أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية أو إنشاء صفحة حساب محترف على منصة " لينكد إن " العالمية .

وتستهدف المبادرة الشباب الإماراتي في الفئة العمرية ما بين 18 ولغاية 35 عاماً حيث ستوفر لهم خدمات التأهيل والتدريب والإرشاد لخطوتهم المهنية الأولى، كما تتيح الفرصة للخبراء والمختصين في الموارد البشرية خدمة المجتمع عبر تمكين الشباب، والمساهمة في بناء قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية بنجاح.

كما تتعاون المؤسسة مع شبكة " لينكدإن " العالمية لتقديم محاضرات وورش عمل متخصصة للشباب تساعدهم على تطوير ملفاتهم المهنية على الشبكة، واكتساب مهارات عملية في قطاعات جديدة مثل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تزويد مدربي ومتخصصي الموارد البشرية بالأدوات العملية الداعمة لتطوير وتحسين قدرات الكوادر الشابة.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب : " يشكل الاستثمار في تطوير مهارات الشباب أولوية استراتيجية نعمل من خلالها على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم المحرك الأساس لاستدامة تقدم وازدهار الوطن، وهذه المبادرة تسعى لاستكشاف اهتمامات الشباب وطموحاته وتزويده بالمهارات والخبرات، وتحديد المسارات التي تناسب ميولهم وقدراتهم على التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم المهني، ويضمن تحقيق التميز والإبداع في مسيرتهم المهنية " .

وأضافت معاليها : " نتطلع إلى المساهمة في تحسين كفاءة مخرجات مؤسساتنا التعليمية وفق احتياجات سوق العمل المستقبلية، وإيجاد جيل من الكفاءات الشابة المؤهلة لمواجهة التحديات، والتعامل مع المتغيرات ليكون مساهماً فعالاً بدفع مسيرة تقدم وازدهار دولة الامارات، فهذه المبادرة ستوفر حلقة وصل بين الشباب والخبراء والمختصين في الموارد البشرية لنقل خلاصة تجاربهم وإنجازاتهم أثناء مسيرتهم المهنية، بما يسهم في إلهام الشباب وبناء قدراتهم العملية " .

وتابعت : " سنعمل أيضاً للتعرف على ميول الشباب الإماراتي المهني وفهم احتياجاتهم التدريبية، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية المهنية المبتكرة، فضلاً عن تزويده بمجموعة من المهارات حول أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة أثناء المقابلات الوظيفية، وذلك من خلال تجارب تحاكي سيناريوهات واقعية في عدد من المؤسسات الحكومية".

من جانبه قال سعادة سعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب : " تأتي هذه المبادرة لتترجم مسؤوليتنا المشتركة في دعم الشباب في بداية مشوارهم المهني حيث يشارك المختصون والخبراء في إدارات الموارد البشرية في إرشادهم وتوجيههم وفقا لاختصاصاتهم ومجال دراستهم وخبراتهم لرفع جاهزية الشباب في بداية تجاربهم المهنية الأولى، سواء من خلال تطوير سيرهم الذاتية وفقا لأفضل الممارسات أو اختيار مجال التخصص المهني الملائم وفقا لتوجهات سوق العمل، أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية والاستفادة من الفرصة المتاحة، أو تقوية حضورهم الرقمي المحترف عبر المنصات المهنية المتخصصة مثل منصة "لينكد إن" العالمية.

من ناحيته قال رجائي الخادم، رئيس القطاع الحكومي لدى " لينكدإن " الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : " إن توفير التوجيه المهني الصحيح للشباب في مراحل مبكرة يمكّنهم من اتخاذ قرارات مهنية سليمة مبنية على المعطيات والأرقام ويوفر لهم رؤية أشمل للآفاق والفرص المتاحة أمامهم في مختلف المجالات. لذلك تدعم شبكة لينكدإن العالمية؛ التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم مسجل في مختلف أنحاء العالم وتمثل صلة وصل مباشرة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمهنيين والمحترفين والكفاءات والباحثين عن فرص مهنية جديدة وواعدة، مبادرة الإرشاد المهني لشباب الإمارات الهادفة لتمكين الشباب وتعزيز قدراته وإمكاناته." من جهتها قالت عائشة أحمد منسقة مبادرة الإرشاد المهني في المؤسسة الاتحادية للشباب " هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في استقطاب الكفاءات سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وهذه المبادرة ستساعد الشباب على تكوين فهم أكبر للخطوات الواجب اتباعها في المقابلات الوظيفية، كما ستمكنهم من بناء خططهم المهنية على المدى الطويل بناءً على قدراتهم ومهاراتهم مؤهلات العملية" .

- نخبة من القيادات والكفاءات لدعم قدرات الشباب.

وستعمل منصة "الإرشاد المهني لشباب الإمارات" ومن خلال مجموعة من الموجهين والاستشاريين المتخصصين من نخبة القيادات والخبراء في إدارات الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية والخاصة على تقديم الدعم والتوجيه والاستشارات وخلاصة خبراتهم المبنية على التجارب والمهارات العملية.

ومن بين الأسماء المتميزة المشاركة أميرة علي السركال مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للجمارك، وعائشة حمد الشامسي مدير قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وجواهر سالم المطروشي مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعادل ابراهيم المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة العدل، وجاسم إبراهيم حداد مدير إدارة الموارد البشرية، في المجلس الوطني للإعلام، وبثينة عتيق عابر مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للضرائب، ونجلاء طارق النهدي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاقتصاد، وكلثوم إبراهيم حسن أخصائي أول استقطاب وتوظيف في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ود. وليد حسن النقبي مدير التوظيف وتخطيط الموارد البشرية، في الهيئة العامة للطيران المدني، ورولى رمضان شبير رئيس قسم الموارد البشرية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسجى عبدالله البودهيش خبير إدارة الموارد البشرية، ونورة راشد الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ومن بين الأسماء المتميزة المشاركة أيضا ريم سعيد بوخاطر مدير قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية في المجلس التنفيذي حكومة عجمان، وصفية محمد الشحي مدير إدارة التطوير والتدريب في دائرة الموارد البشرية عجمان، وأنعام يوسف الخصيبي رئيس قسم الموارد البشرية في الهيئة الوطنية للمؤهلات، وابراهيم علي الحوسني مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الوطنية للمؤهلات، وشيخة هادف زايد مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعمر محمد آل علي مدير أول إدارة التخطيط وعمليات الموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات القابضة، وإيمان عبيد العبيدلي رئيس قسم الموارد البشرية في صندوق الزكاة، وعبير خلف الحمادي رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وأزھار مبارك المصعبي أخصائي الشؤون الإدارية في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ومروة محمد آل علي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة البيئة -أبوظبي، وعائشة محمد التميمي أخصائي رئيسي برنامج التطوير الوظيفي في هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، آمنة محمد الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة .

ومن الأسماء المتميزة المشاركة في المبادرة سمية سيف المطوع مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، و مريم راشد الشميلي قائد رأس المال البشري في دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة، وعبدالله محمد البنا رئيس إدارة الموارد البشرية والإدارية في شركة أملاك للتمويل، وخالد سلطان الدهماني ومسؤول تخطيط في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وازدهار حمود حسان رئيس شعبة عمليات الموارد البشرية في مركز دبي للإحصاء، وفاطمة محمد الشامسي أخصائي التوظيف في هيئة الثقافة و الفنون في دبي، وزهير حميد محمد المدير التنفيذي للموارد البشرية، المشتريات وشؤون مجموعة الإمارات للأعمال، وزهدى عبيد السويدي مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة تنمية المجتمع، وحمد محمد ابراهيم رئيس قسم في شرطة دبي، ورفيعة محمد العبار نائب رئيس مدير إدارة المواهب الوظيفية والتطوير في بنك دبي الإسلامي، ومريم سعيد المهيري مدير أول توطين في بنك دبي الإسلامي وسامي أبوحطب مدير أول الموارد البشرية في مركز الشباب العربي، وحصه هلال مفتاح الكعبي خبيرة الموارد البشرية، وماجد سلطان سليمان مسعود أخصائي تطوير مؤسسي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وطلال فهد عبدالرحمن مدير الموارد البشرية والثقافة في مؤسسة دبي للمستقبل وشما عبيد الظاهري ضابط إداري - تدريب وتطوير في مركز امبريال كوليج لندن للسكري ود. حنان عبدالله المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

- كيفية الانضمام .

ويمكن للشباب الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني eycc.youth.gov.ae ومن ثم القيام باختيار مختص أو مستشار الموارد البشرية، ثم تحديد نوع الخدمة وموعد الاستشارة.

ويتعين على مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص الراغبين في المشاركة بهذه المبادرة امتلاك الخبرة العملية، وسجل حافل بالإنجازات المهنية والمؤهل والشهادات العملية، فضلاً عن امتلاك مهارات التواصل والاتصال، والقدرة على الإرشاد والتوجيه ونقل المعرفة للآخرين، وسيكون بإمكانهم تقديم طلب الانضمام مرفقاً بسيرتهم الذاتية، وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بهذا الشأن: career.counseling@fya.gov.ae -

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