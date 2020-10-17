حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتكليف "كهرباء ومياه الشارقة" بممارسة اختصاصاتها في المنطقة الوسطى

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2020م بشأن تكليف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بممارسة اختصاصاتها في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تكلف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 38 لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإشراف عليها في كافة مناطق ومدن المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

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