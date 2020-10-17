«التغيّر المناخي»: 6 مواسم لإنتاج العسل في الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن مواسم إنتاج العسل في الدولة تنقسم إلى 6 مواسم، لافتة إلى أن إنتاج النحل للعسل يرتبط بتوافر الموارد الطبيعية من رحيق وأزهار في الطبيعة، لذا ينسب نوع العسل إلى مصدر النبات الذي يتغذى منه. وأوضحت الوزارة بأن العسل الذي يتم إنتاجه خلال الفترة ما بين منتصف فبراير وحتى منتصف أبريل بالعسل الربيعي.

حيث يتغذى النحل من جميع النباتات المزهرة خلال هذه الفترة، وأما العسل الذي يتم إنتاجه خلال الفترة من منتصف مايو وحتى منتصف يونيو يطلق عليه عسل السمر وذلك لأن النحل يتغذى على زهور السمر، وأما عسل السدر فيتم إنتاجه خلال الفترة ما بين بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر، وخلال هذه الفترات من العام يتم أيضاً إنتاج عسل الغاف والقرم وعسل السلط العربي، ويمكن التعرف إلى نوع العسل من خلال البائع أو تميزه من خلال رائحة الزهور التي تغذى منها.

غايات

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج العسل يتطلب إنشاء مناحل وهي أماكن خاصة توضع فيها الخلايا المحتوية على طوائف النحل لكي يقوم مربي النحل «النحال» برعايتها والاستفادة منها، ويحتوي المنحل على كافة الأدوات والمعدات اللازمة لتربية ورعاية وتغذية النحل وكذلك معدات فرز وفحص وجمع عسل النحل، لافتة إلى أن الأسباب التي تدعو لتربية النحل تنحصر في 4 غايات وهي:

الهواية وتلقيح المحاصيل الزراعية والبحث والدراسة والتجارة والرغبة في الربح المادي.

اشتراطات

ولفتت الوزارة: «إلى أن هناك اشتراطات لضمان نجاح عملية تربية النحل يأتي في مقدمتها وجود شخص مدرب وذي معرفة بالتربية السليمة والصحيحة للنحل، واختيار موقع إنشاء المنحل بعناية ودقه ومراعاة قربه من المصادر الطبيعية لغذاء النحل لإمداد النحل باحتياجاته الغذائية كحبوب اللقاح ورحيق الأزهار، ويجب مراعاة وجود مصادر للمياه النقية.

وبعد المنحل المنشئ حديثاً عن المناحل التجارية الكبرى لتلاشي المنافسة بين الأفراد على مصادر الغذاء.

كما يفضل قربه من الطرق العامة والمعبدة لسهولة الوصول إليه وسهولة التسويق، والبعد قدر الإمكان عن التجمعات السكانية لتلاشي ندرة الغذاء وتعرض السكان للسعات النحل، والبعد عن المستنقعات والبرك الراكدة التي تكون مسبباً مرضياً كبيراً للنحل، كما يفضل أن يكون المنحل بعيداً عن الطرق الترابية لعدم إزعاج النحل ونفوره من المكان والهجرة منه.

وذكرت الوزارة في الدليل الإرشادي أن تجهيز مكان المنحل يتم عبر خطوات تبدأ بتنظيف المكان المعد لإنشاء المنحل جيداً وتسويته، ويجب مراعاة زراعة بعض النباتات المزهرة حول المنحل لإمداد النحل مستقبلاً باحتياجاته الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز