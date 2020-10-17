سوق الأسماك في عجمان.. استقرار الأسعار وإجراءات وقائية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد سوق الأسماك في عجمان الأسبوع الحالي استقراراً في الأسعار على ما كانت عليه الأسبوع الماضي، مع انخفاض الطلب من الجمهور، فيما تم عمل سياج حول السوق وتحديد مدخل واحد للجمهور لقياس درجات الحرارة والتعقيم وتوزيع القفازات ضمن الإجراءات الوقائية وتركيب كاميرات حديثة لقياس درجات حرارة المتسوقين والعاملين في السوق من أجل صحة وسلامة الجميع، كما تم إجراء فحوصات «كورونا» مرتين على مدار شهرين للعاملين في السوق.

إجراءات

وتفصيلاً، قال علي يوسف غريب مدير سوق الأسماك في عجمان لـ (البيان): تحرص جمعية الصيادين بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار العمل بصورة صحية وسليمة وتطبيق كافة الاشتراطات، لافتاً إلى أنه تم إغلاق كافة مداخل السوق القديمة وترك مدخل ومخرج من أجل التدقيق على سلامة المتسوقين وإجراء قياس درجة الحرارة والتعقيم بهدف حماية صحة الجميع.

وذكر بأنه تم إجراء فحوصات «كورونا» لجميع العاملين في السوق من عمال وتجار أسماك للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أنه يتم يومياً إجراء قياس درجة حرارة العاملين في السوق بهدف التأكد من صحة الجميع وحماية الجمهور، مشيراً إلى أن العمل يسير بصورة سلسة في السوق، وأرجع ندرة بعض الأسماك في السوق إلى أن الوقت الحالي نهاية الصيف تقل كمية الأسماك الواردة، كما أن الأسعار تتأثر بالكمية الواردة والمعروضة وفق الطلب، وأن الأسبوع الحالي شهد السوق استقراراً في الأسعار.

من جانبه، أفاد فيصل عثمان، يعمل بائع أسماك في سوق عجمان، بأن هناك استقراراً في الأسعار، موضحاً أن سعر الكيلو الشعري يبلغ 20 درهماً والكنعد يبلغ 35 درهماً.

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