شرطة دبي تصدر «دليل الإجراءات الاحترازية في تنفيذ التدريب»

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي «دليل الإجراءات الاحترازية في تنفيذ التدريب»، والهادف إلى تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية للدورات النظامية التي تنفذ في قاعات التدريب والمختبرات وميادين التدريب، ودورات التدريب عن بعد، بما يضمن استدامتها وفقاً لإجراءات السلامة والضوابط والقواعد العامة، والتي تحافظ على سلامة الموظفين.

وقال العقيد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، إن شرطة دبي تحرص بشكل دائم على ضمان الاستمرار في تدريب العنصر البشري في مختلف الظروف والأحوال، وتطويره وتأهيله بأفضل المعارف والعلوم والنظريات العملية والتطبيقية في مختلف التخصصات، حتى يتمكن الموظفون من مواكبة المستجدات والتطورات وتحديث المعلومات.

من جانبه، قال العقيد محمد عتيق، مدير إدارة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب، إن الدليل يتضمن إجراءات السلامة الاحترازية في الدورات النظامية ودورات التدريب عن بعد، من حيث آلية العمل والإعداد للقاعات والمختبرات والميادين التدريبية.

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