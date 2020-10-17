«كهرباء دبي» الأولى في فئة المؤسسات الحكومية للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الدورة الـ«13» للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، ويأتي ذلك تتويجاً لجهودها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتسلم الجائزة، بالنيابة عن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، طه الحمري، كبير مسؤولي السعادة ورئيس فريق التطوع في الهيئة، من حبيبة المرعشي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، وبحضور نخبة من القيادات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

جهود

وأعرب معالي سعيد الطاير، عن سعادته بحصول الهيئة على المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للمرة الخامسة على التوالي، وأشاد بجهود الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي تعد منصة مهمة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في الوطن العربي.

أسس

وقال معاليه: «لقد وضعت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أسساً راسخة للمسؤولية المجتمعية المستدامة في إطار منظومة متكاملة تشمل وضع الخطط، والتطبيق، والتقييم. وقد شهدنا النتائج الباهرة التي حققتها هذه المنظومة خلال الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار جائحة «كوفيد 19»، حيث تضطلع المؤسسات الحكومية والخاصة بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتتكاتف جهودها لدعم الجهود الحكومية وخدمة الصالح العام.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نهتدي برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتشكل المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها في خدمة المجتمع. وبين عامي 2013 و2019، أطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية، سجل خلالها موظفو وموظفات الهيئة أكثر من 131.000 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية داخل وخارج الدولة».

تميز

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «حصول الهيئة على الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي تعد من أقوى الجوائز في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتمثل معياراً للتميز في برامج الاستدامة وإدارة التغيير الإيجابي، تتويج لجهود الهيئة في العمل المجتمعي الذي يشكل جزءاً أساسياً من جهودها لتمكين المجتمع كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً».

معايير

يشار إلى أن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تعتمد معايير تستند إلى نماذج دولية رائدة أبرزها، المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير، ونموذج التميز الأوروبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتضم لجنة التحكيم المستقلة خبراء من مختلف أنحاء العالم. وتعد هذه المرة الخامسة التي تفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لاستراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية المجتمعية، والتي أثمرت العديد من البرامج والمبادرات الرائدة محلياً وعالمياً.

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