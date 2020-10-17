مهرة صراي:دعم القيادة يشحذ هممنا في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

دون ضجيج وبتفان وإيثار، وجدت طموحها في تأدية دورها الوطني الذي تربت عليه في مدرسة زايد ونهج قيادتنا الرشيدة، بالوقوف في مقدمة الصفوف الأولى من خط دفاعنا الأول، لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، من خلال العمل في مراكز الفحص الميداني لساعات طويلة تمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً بما فيها عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.

وترى مهرة محمد صراي، مسؤولة الدعم اللوجستي الخارجي والفحص الطبي الميداني في منطقة رأس الخيمة الطبية، أن رسائل دعم وإشادة القيادة الرشيدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع اليومية، تشحذ همم فرق الفحص الميداني وتمثل الفارق في مواصلتها جهودها بعيداً عن الأضواء، منهمكين في عمل يومي يبدأ مع إشراقة الشمس وحتى ساعات متأخرة من الليل لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه من خلال فحص آلاف المراجعين يومياً.

مؤكدة أن العمل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مسؤولية كبيرة، ووسام شرف لجميع التخصصات التي تقوم بدورها لضمان سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ضد الأمراض والفيروسات، مؤكدة أن المسؤولية ليست فردية، ولكنها واجبة على عاتق كل منا، ويجب على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

بدأت مهرة، مع انتشار جائحة كورونا المستجد، بالتنسيق والتنظيم مع الدوائر والمؤسسات والشركات لإقامة الحملات والفحوصات والإشراف على توصيل الأدوية لكبار المواطنين في منازلهم، وتقديم الدعم اللوجستي لكل الجهات المعنية في الإمارة، وتوفير المتطوعين من هيئة الهلال الأحمر وبرنامج «ساند»، وتدريبهم لتسهيل فحوصات أعداد العمال الكبيرة في المصانع والشركات ذات الكثافة العمالية العالية، مع ضمان أقصى الأمان والإجراءات الاحترازية لفرق التطوع والفحص.

وساهمت بدورها منذ بداية انتشار الجائحة، كمسؤولة الدعم اللوجيستي الخارجي والفحص الطبي الميداني والرفاهية في المستشفى الميداني وفنادق العزل بالإمارة، بحل مشاكل واحتياجات المرضى، وتوفير التبرعات العينية والهدايا والكمامات للمرضى في فنادق العزل والمستشفى الميداني.

والتنسيق لنقل المرضى إلى المستشفى الميداني، والعمل على تعقيم المستشفيات وأماكن الفحص، وعمل إحصائيات يومياً بعدد الفحوصات وإرسالها للطب الوقائي وإدارة الأزمات والكوارث. وقامت بتوفير الأجهزة والمعدات التعقيم للمستشفيات، وإلى جانب الخيام لفحص «كوفيد 19»، وتوفير موقع لإجراء فحص للعمالة.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، داخل مدرسة الشيخ سعود الخيرية لاستيعاب 1000 فحص يومياً من عمال الشركات والمصانع والمطاعم ومحلات الأغذية وصالونات الحلاقة ومراكز التسوق، مع توفير الدعم اللوجيستي لبيئة العمل منذ 29 أبريل، بمشاركة متطوعين من الهلال الأحمر ووزارة الموارد البشرية والتوطين وبلدية رأس الخيمة، وعمل الإحصائيات اليومية.

تولت مهرة الاتصال والتنسيق مع حالات الاشتباه ودعوتهم لإجراء فحوصات وأخذ المسحات مرة أخرى، وتنظيم حملات التبرع بالدم بمستشفى صقر لصالح المرضى، وإنشاء فريق متنقل منذ 9 يونيو لفحص العمال في أماكن سكنهم ومواقع عملهم بداية من الشركات والمصانع ذات الكثافة العمالية بمنطقة الجزيرة الحمراء وغيرها من المصانع الكبيرة في رأس الخيمة، وإجراء فحوصات «مسحات»، للموظفين بالدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، والجامعات والكليات والمدارس والفنادق.

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