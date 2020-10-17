إدارة للتوطين والتطوير المهني في «أمانة للرعاية الصحية»

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

كشفت «أمانة للرعاية الصحية»، التابعة لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عن تأسيس أول برنامج من نوعه على مستوى الدولة لتأهيل أبناء الدولة وتوفير وظائف لهم في مختلف الشركات التابعة للمجموعة، من خلال إنشاء «إدارة للتوطين والتطوير المهني» تهتم بإيجاد بيئة عمل مناسبة للموظفين المواطنين وتأهيلهم للانخراط في مجال الرعاية الصحية من خلال الوظائف الإدارية المختلفة، وتوزيعهم على أفرع مستشفيات أمانة في أبوظبي والعين، كما تقوم الإدارة بتقييم الموظفين بشكلٍ مستمر بهدف تنمية قدراتهم من خلال إشراكهم في دورات تخصصية تخدم الشركة والموظف.

فرصة

وقال سعيد العوضي نائب مدير إدارة التوطين والتطوير المهني: إن الهدف من إنشاء الإدارة هو إتاحة الفرصة أمام الخريجين المواطنين للظهور كمهنيين رفيعي المستوى وموظفين ذوي خبرة عالية في مجال الرعاية الصحية.

وتهدف إلى تحقيق زيادة مشاركة المواطنين في إدارة ومرافق أمانة للرعاية الصحية، وتعيين وتدريب المواطنين الطموحين بدعم من مبادلة للرعاية الصحية بالتعاون مع أفضل المعاهد التدريبية والتعليمية المحلية والعالمية في تقديم برامج مصممة وفقاً للاحتياجات المطلوبة للشركة لتلبية حاجة «أمانة للرعاية الصحية» لمواطني الدولة من مختلف التخصصات.

إنجازات

وأضاف: من أول إنجازات إدارة التوطين والتطوير المهني، هو تأسيس إدارة علاقات المرضى وأهاليهم، والتي تتكون كوادرها بنسبة ١٠٠% من مواطني الدولة، ويعتبر نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، إذ يرتكز على شمولية وتكاملية الأدوار، ويعتمد بشكل أساسي على تنظيم وتطوير وتوثيق العلاقة بين المريض والأسرة والفريق الطبي والتمريضي.

وذلك من خلال فريق عمل وطني مدرّب يقوم بدور فعّال في التواصل المستمر مع جميع الأطراف وتذليل العقبات بأسلوب حضاري مميز نابع من ثقافة وتقاليد وعادات وقيم المجتمع الإماراتي ومبادئ ديننا الحنيف. كما يعمل الفريق على بث روح المسؤولية وتعزيز ثقافة الشراكة والمشاركة والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أفضل رعاية صحية للمريض طوال فترة إقامته بالمركز.

تقدم

بدوره، أوضح مارك ماجورتي الرئيس التنفيذي لمستشفيات أمانة، التي تتخذ من دبي مقراً لها أن التقدم الذي أحرزه الموظفون الذين انضموا إلى أمانة للرعاية الصحية في برنامج مبادلة «التدريب للعمل» استوحي من رؤية قيادة الدولة بمشاركة الشباب من مواطني الدولة في القوى العاملة.

لافتاً إلى أن برنامج إدارة تطوير المواطنين حقق نتائج ممتازة بفضل الاختيار الدقيق والدعم المنظم من فريق القيادة المخصص، وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من عائلة أمانة للرعاية الصحية في مجالات عدة متنوعة، مثل إدارة علاقات المرضى وعائلاتهم، والتي تقوم بدور حلقة الوصل الأولى لعائلات المقيمين في مستشفياتنا، وبالرغم من أنها تجربة جديدة إلا أن نتائجها ونسبة رضا المقيمين أصبحت متميزة، وجميع كادر الفريق من أبناء الدولة.

تواصل

قالت فاطمة الخوري نائب مدير إدارة علاقات المرضى وأهاليهم: إننا في مستشفيات أمانة التابعة لمبادلة للرعاية الصحية نؤمن بأنه لا سبيل للتطوير إلا من خلال التواصل المباشر واللقاءات المستمرة لفريق علاقات المريض وأهاليهم مع المرضى والأسرة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وتقدير واحترام مشاعرهم والصبر على ردود أفعالهم، لاسيما في بعض المواقف الصعبة والمؤثرة التي يقوم فريقنا الوطني المدرب بإدارة تلك المواقف بمهنية عالية والتصرف بحكمة وتعاطف وتفهم تام مع المريض وأسرته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز