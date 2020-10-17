مجلس وزارة الداخلية يستعرض استراتيجيات الشرطة

المصدر: رأس الخيمة - وام

استضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، مجلس الداخلية الافتراضي تحت عنوان «استراتيجيات الشرطة ودورها في الوقاية من الجريمة».

يأتي ذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه والوقاية من الجريمة، وتأكيداً على قيم ورسالة وأهداف الوزارة بالحفاظ على أمن المجتمع.

شارك في نقاشات المجلس كل من العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب الشرطة بالإنابة والنقيب أحمد محمد هاشل رئيس قسم الاستراتيجية والأداء في إدارة العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، فيما أدار الجلسة النقيب محمد غانم الزعابي.

وقال العقيد الدكتور ناصر محمد البكر إن عملية استشراف المستقبل الأمني عبر الذكاء الصناعي تشكل توجهاً كانت الإمارات سباقة فيه بفضل الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة جسدته من خلال «الاستعداد للخمسين»، مشيراً إلى أهمية مفهوم الاستشراف المستقبلي، الذي يشكل حيزاً كبيراً من عملية نجاح المؤسسة أو الجهة التي تطبق ذلك المنهج العلمي المتقدم.

توصيات

وخلص المجلس إلى توصيات عدة جاء فيها اعتماد الذكاء الصناعي في مواجهة الجريمة والحد منها وتوفير مستلزمات الذكاء الصناعي، والعمل وفق رؤى استشراف المستقبل ومراعاة الابتعاد عن التعقيد والروتين والقراءة الجيدة للماضي والحاضر والمستقبل والمزج بين الأساليب الكمية والنوعية والحيادية، وتطبيق الأسلوب المتوازن في العمل والعمل التشاركي الإبداعي والارتقاء في الأداء الحكومي واستثمار الطاقات والموارد البشرية بصورة أمثل.

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