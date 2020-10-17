حلقة حول مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي حلقة نقاشية شبابية افتراضية حول مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب، بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وناقشت الآراء والأفكار حول آفاق العمل الشرطي وتحديد أهم التحديات والمواضيع التي تشغل بال الشباب وتطلعاتهم بالمؤسسة.

وأكد النقيب عبد الله الخزرجي، عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي، سعي القيادة الشرطية إلى إشراك الشباب في تحليل التحديات المؤسسية والشخصية وتطبيقها على بيئة العمل بطرق مبتكرة وتمكينهم من تطوير العمل الشرطي لبناء مستقبل مزدهر أكثر أمناً واستقراراً، والإسهام في الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمئوية شرطة أبوظبي 2057.

وناقش المشاركون أهم المحاور التي جاءت في نتائج الاستبيان الذي قام به المجلس بين فئة الشباب، والتي حظيت باهتمام أربعة محاور رئيسية وهي بيئة العمل والنجاح الوظيفي على المستوى العملي، والزواج والاستقرار والقروض المالية على المستوى الشخصي.

وأسهمت النقاشات المطروحة في تغذية تلك المحاور واقتراح العديد من الأفكار والآليات والحلول في معالجة المشاكل والتحديات. وشارك في الحلقة إدارة الشؤون المالية، وإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، ومركز السعادة والإيجابية والوظيفية.

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