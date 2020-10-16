الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة كما يلي:
السبت:
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحيانا شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد:
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحيانا شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين:
الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً - صحو بوجه عام.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: رطب صباحاً غرباً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس: رطب صباحاً غرباً – صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقا وجنوباً.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.