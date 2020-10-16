المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة كما يلي:

السبت:

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحيانا شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحيانا شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً - صحو بوجه عام.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب صباحاً غرباً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب صباحاً غرباً – صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقا وجنوباً.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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