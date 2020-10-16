بلدية دبي تغلق 4 مراكز تدليك ولياقة وصالون حلاقة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركزي لياقة ومركزي تدليك وصالون حلاقة، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعد أن نفذت 2364 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال 15 أكتوبر الجاري، وتم مخالفة 5 مؤسسات وتوجيه 86 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 96 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2268 مؤسسة.



متابعة

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.



بدورها، نبهت اقتصادية دبي على منشأتين تجاريتين لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19»، فيما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 745.

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