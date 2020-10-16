الإمارات تحتفي بيوم الأغذية العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، والذي يصادف اليوم 16 أكتوبر من كل عام، وذلك في ظروف استثنائية فرضتها تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، الذي أثبت للعالم أنه لا بديل عن مساهمة الشعوب في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على استدامة الموارد، والذي يكون مصدر قوة للدول لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث والأوبئة.

وعززت الدولة استراتيجيتها لاستدامة الأمن الغذائي بالابتكار وتطوير التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات وضعها في الصدارة عالمياً وفق مؤشرات الأمن الغذائي.

حيث تحتل المركز 21 عالمياً بعد قفزتها لعشرة مراكز في العام الماضي. وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن دولة الإمارات مساهم رئيس في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجوع في العالم، والارتقاء بكافة السبل والممكنات التي تضمن استدامة الأمن الغذائي العالمي وتعزيز التعاون المشترك لزيادة فاعلية سلاسل التوريد الغذائي في العالم.

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