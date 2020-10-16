نتانياهو: محمد بن زايد قائد شجاع ورائد وصديق

المصدر: (تل أبيب ـ وكالات)

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصفاً سموه بأنه «قائد شجاع ورائد وصديق».

جاء ذلك خلال كلمة في الكنيست الإسرائيلي، الذي أقر أمس معاهدة السلام مع دولة الإمارات بأغلبية ساحقة، حيث لقيت المعاهدة إجماعاً من الحكومة والمعارضة، وذلك «لأهمية الاتفاقية التاريخية للبلدين والمنطقة عموماً». وقال نتانياهو في كلمته: «نطرح معاهدة سلام. ليست فيها رسائل خطية جانبية وملاحق سرية. نعزز علاقاتنا مع الإمارات، ونقوم بذلك بموازاة كفاحنا غير المتوقف ضد كورونا».

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي شكره الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي «على شجاعتهما ورؤيتهما». ووصف جلسة مصادقة الكنيست على المعاهدة بـ«اليوم التاريخي»، معتبراً أنها نافذة من الفرص الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأمن والازدهار في المنطقة، معرباً عن أمله بأن تكون قناة جديدة لحوار مختلف مع الفلسطينيين.

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