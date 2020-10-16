راشد النعيمي: الابتكار منهج للتقدم وركيزة للانطلاق نحو الأفضل

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الابتكار يعد اليوم منهجاً للتقدم وركيزة للانطلاق نحو الأفضل في شتى المجالات.

وأوضح أن الدائرة تستند في عملها لكفاءات مؤهلة أعدت خططاً واضحة ورؤى ثاقبة لتأهيل الموظفين ومنحهم مساحات للانطلاق والتفكير والإبداع وتسعى بشكل دؤوب للأخذ بأيديهم وتحويل أفكارهم لتطبيقات وواقع ملموس يعود نفعه على الجميع.

وأشاد بجهود الكوادر المؤهلة التي واصلت ساعات العمل الدؤوب لتذليل التحديات وتحويلها لفرص مواتية لتطوير الخدمات وإيجاد حلول مستدامة.

جاء ذلك لدى تسلمه شهادة أيزو نظام إدارة الابتكار المؤسسي ISO 56002:2019 من شركة بيروفيريتاس المانحة لشهادات المواصفات العالمية بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، وأعضاء الفريق.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بالشهادة التي تسطر إنجازاً مشرفاً يُضاف في سجل الدائرة الحافل بالنجاحات. ونوّه بأن حصول الدائرة على هذه الشهادة المميزة يأتي ضمن أولوياتها لدعم مشاريع الابتكار وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بأداء الكفاءات وتعزيز المشاريع الداعمة للابتكار.

من جهتها ثمنت الشيخة نورة النعيمي الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العليا بالدائرة والتي لا تدخر جهداً لتعزيز الأفكار البناءة وتبني منهج الابتكار وفتح آفاق التقدم والنجاح الدائم، مبينةً أن هذه الشهادة تعد ثمرة لتكاتف الجهود والعمل الدؤوب.

ويحرص مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان على تطبيق منظومة الابتكار المؤسسي في الدائرة لتحسين أدائه بشكل دائم من خلال التطوير المتواصل لنظام إدارة الابتكار في المؤسسة والارتقاء بآليات العمل المؤسسية.

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