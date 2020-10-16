مجموعة بريد الإمارات تحتفل باليوم العالمي للبريد

المصدر: دبي - البيان

شاركت الإدارة التنفيذية العليا موظفي ومتعاملي مجموعة بريد الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للبريد من خلال العمل الميداني بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبد الله محمد الأشرم.

وقضى المديرون التنفيذيون عدة ساعات مع موظفي الخطوط الأمامية بتغليف الحزم الصغيرة، وفرز الرسائل، وإنشاء شحنات على النظام الآلي في مركز الفرز، كما وأنهم أجروا عمليات التوصيل دون لمس للمتعاملين في الشركات والأفراد. أما في مركز سعادة المتعاملين دبي المركزي تم العمل مع موظفي الخطوط الأمامية ومساعدة المراجعين وخدمتهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقدير الجهود والتضحيات المستمرة التي يبذلها جميع موظفي بريد الإمارات، وإلى تعزيز روح الانسجام بين المديرين والموظفين، كما وأعرب الموظفون عن استمتاعهم بهذه التجربة لمشاركتهم خبراتهم ودعمهم.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد سنوياً في 9 أكتوبر في أكثر من 150 دولة حول العالم للاحتفال بتأسيس الاتحاد البريدي العالمي (UPU) في عام 1874 لزيادة الوعي حول دور الخدمات البريدية.

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