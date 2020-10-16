تعاون بين «الإحسان الخيرية» و«ار القابضة» لدعم العمل الإنساني

المصدر: عجمان ـ البيان

وقعت جمعية الإحسان الخيرية اتفاقية شراكة مع مجموعة فنادق «ار القابضة» في عجمان، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية ومساهمة المجموعة في دفع العمل الخيري والإنساني في الإمارة وبحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، وقع المسؤولون عن كل من فندق وأجنحة رمادا من ويندام عجمان، وفندق رمادا من ويندام شاطئ عجمان وويندام جاردن كورنيش عجمان، عقد شراكة مع الجمعية لتعزيز التزامها برد الجميل لمجتمع إمارة عجمان.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود المجموعة لمساعدة الأسر المتعففة، وتعهدت الفنادق الثلاثة بتقديم وجبات طازجة مُعلبة لمجموعة مختارة من العائلات التي تدعمها المنظمة وستضع الفنادق أيضاً صناديق تبرعات خيرية في مكتب الاستقبال حيث يمكن للضيوف تقديم المساعدة طواعية من خلال التبرع النقدي وكجزء من هذا التعاون، ستقدم الفنادق يد المساعدة للمشاريع المختلفة لجمعية الإحسان الخيرية بما في ذلك التبرع بالملابس والبياضات، واستقبال رحلات نهارية للأيتام، وغرس أشجار الغاف.

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