عبدالله المري يطّلع على خطة تأمين فعاليات «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي- البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على تفاصيل خطة العمل التنفيذية الخاصة بلجنة تأمين فعاليات معرض «إكسبو الدولي»، التي تضم ثلاثة قطاعات مهمة، تتمثل في قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي، ونسب إنجاز الفرق في القطاعات الثلاثة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في مختبر الابتكار بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وعدد من الضباط.

قطاعات

واستمع معالي الفريق المري من رؤساء القطاعات الثلاثة إلى شرح حول خطط القطاعات، ونسب إنجاز الفرق في تأمين فعاليات المعرض وجاهزية الأنظمة والبرامج الأمنية وخطة المتحدث الرسمي والبرنامج التدريبي لتأهيلهم إلى جانب اطلاعه على استعدادات القطاعات الثلاثة، والخطط الأمنية لتأمين المعرض والتحضيرات الجارية من جميع الفرق المعنية وأخيراً خطة الزيارات الدورية للفرق الأمنية.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بوتيرة متسارعة ورفع مستوى الأداء والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة والربط بين البرامج الأمنية تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث العالمي بالصورة، التي تليق بمكانة دبي العالمية.

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