الاطلاع على خدمات مركز الشرطة الذكي في لامير

المصدر: (دبي - البيان)

زار وفد من الشرطة العسكرية، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير بجميرا، الذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

وترأس الوفد الزائر، المقدم ركن حقوقي محمد عبد الله الظهوري قائد مركز الشرطة العسكرية في معسكر البطائح، فيما كان في استقباله المقدم راشد مطر الجابري مدير إدارة التواصل الحكومي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والنقيب المهندس خليفة محمد الروم أمين عام مجلس القيادات الشابة، وعدد من ضباط شرطة دبي.واستمع الوفد الزائر إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي، الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

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