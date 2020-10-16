تدشين صندوق خيري يدعم حملة لمحاربة السرطان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة صندوقاً خيرياً لدعم حملة «كون السرطان جزءاً من حياتي ولكنه ليس حياتي» والتي أطلقتها الصحافية الإماراتية ناهد النقبي، رئيسة قسم دعم المحتوى في «البيان»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لجمع 500 ألف درهم لدعم الأبحاث الطبية وعلاج أمراض السرطان والأورام وصولاً للرقم صفر وفيات لهذا المرض مع حلول العام 2030.

جهود

وثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة جهود المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة والأفراد في تسخير كافة الخبرات البشرية والإمكانيات المادية لمحاربة هذا المرض الفتاك، مشيراً إلى أن تدشين الصندوق الخيري لدعم هذه الحملة يندرج ضمن مساعي شرطة رأس الخيمة لمشاركة المجتمع وأفراده في كافة المحافل وتوفير كافة أشكال الدعم لمثل هذه الحملات الإنسانية التي تخدم البشرية حول العالم.

مبادرة

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود الصحفية ناهد النقبي مبادرتها الخيرية لإنشاء الصندوق الذي بلا شك سيحظى باهتمام قطاع واسع من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، داعياً جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومراجعيها للمشاركة في دعم وإنجاح هذه الحملة الإنسانية والإسهام في تحقيق أهدافها.

منصة

من جانبها، لفتت النقبي إلى قيامها بإنشاء منصة إلكترونية بالتعاون مع فريق # يلا غيف ( YALLAGIVE ) التابع لمؤسسة الجليلة ونجحت في جمع 100 ألف درهم لصالح الحملة وساهمت في إحداث فرق في حياة المصابين بمرض السرطان، إضافة إلى تمكين هذه المنصة للجمهور لإنشاء وتنظيم حملات لجمع التبرعات لدعم برامج الرعاية الطبية في المؤسسة.

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