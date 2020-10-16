100 برنامج تدريبي لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن بوابة المورد

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، عن مد جسور التعاون مع أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية في مجال تدريب وتطوير موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز قدراتهم، حيث أثمر هذا التعاون عن تقديم الأكاديمية أكثر من 100 برنامج تدريبي افتراضي مجاني لموظفي الحكومة الاتحادية.

وأوضحت نورة الملا تنفيذي سياسات التدريب والتعليم المستمر في الهيئة أن الهيئة تسعى على الدوام إلى تعزيز آفاق التعاون مع بيوت الخبرة العالمية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز التدريب المعتمدة داخل الدولة وخارجها؛ للاستفادة من خبراتها في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.

تعاون

وأشارت إلى أن التعاون بين الهيئة وأكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات الافتراضية يهدف إلى تأهيل موظفي الحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم، من خلال منحهم الفرصة للمشاركة في أكثر من 100 برنامج تدريبي افتراضي مجاني تخصصي وعام متاحة عبر منصة الأكاديمية، ويمكن الوصول إليها من خلال صفحة مبادرة «المورد» على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وذكرت الملا أن الموظفين سيحصلون عقب إتمام كل برنامج على شهادة مشاركة رقمية، وأن مواضيع البرامج التدريبية متنوعة ما بين عامة وتخصصية؛ لتلبي احتياجات واهتمامات كافة الموظفين، ومن أبرز البرامج التدريبية:

(الذكاء الاصطناعي، وأساسيات إدارة الشبكات، وأمن التواصل الاجتماعي، وقوانين المرونة الثلاثة، والصفات الست للفرق عالية الأداء، والتنمر الإلكتروني، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني لتقنية الجيل الخامس، والتفكير النقدي، وإدارة الأزمات، وإعادة اختراع المؤسسات ما بعد كوفيد 19، وأساسيات إدارة المشاريع، والملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وأساسيات التخطيط الاستراتيجي، والإدارة المالية لغير الماليين، والبيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية).

منصة

ولفتت إلى أن «المورد» التي أطلقتها الهيئة أواخر العام 2019، تعد المنصة الأكبر للتدريب والتعلم الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم.

مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الورش والبرامج التدريبية المتاحة ضمن مبادرة «المورد» وصل إلى قرابة 620 برنامجاً تدريبياً تخصصياً وعاماً، في مختلف المجالات.

وأوضحت أن بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» www.al-mawrid.ae، باتت خلال فترة قصيرة البديل الأمثل لطرق التدريب والتعلم التقليدية القائمة على الحضور الفعلي للورش والدورات التدريبية، والتواصل بين المدرب والمتدربين الباحثين عن المعرفة.

وكانت «الهيئة» قد تعاقدت وتعاونت مع جامعات ومؤسسات تعليمية، وبيوت خبرة وشركات عالمية رائدة في مجال التدريب والتطوير الإلكتروني، لتقديم شهادات تخصصية، ودورات وبرامج تدريبية إلكترونية، ومواد تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية مجاناً وبأسعار تنافسية.

تعلّم مستمر

تهدف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من مبادرة «المورد» إلى مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على التعلم المستمر، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل العالمي، التي تتسم بالتغير المتسارع، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة، في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

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