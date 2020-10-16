«موارد الفجيرة» تقلل استهلاك قطع الغيار بمحطات الرصد البيئي

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نجاح موظفي غرفة العمليات والاتصال فى المؤسسة بالتعاون مع الشركات المختصة بالعمل على تقليل استهلاك قطع الغيار الخاصة بمحطات رصد الغبار، إلى جانب العمل على زيادة كفاءة عمل محطات الرصد البيئي في المنشآت التعدينية بإمارة الفجيرة.

لافتاً أن معدل استهلاك القطع انخفض بشكل كبير، حيث سجل العام الجاري استهلاك حوالي 749 قطعة مقارنة مع عام 2017 الذي استهلك خلالها 2852 قطعة حيث كان الانخفاض بشكل تدريجي.

وأوضح أن أعمال الصيانة والمُعايرة تتم طبقاً لمواصفات الجودة العالمية ISO9001، حيث تكون مراكز الصيانة والمعايرة لمحطات الرصد البيئي قريبة من المنشآت التعدينية في منطقة الحيل، والمنطقة الوسطى ومنطقة الطويين في الفجيرة مما يتيح المتابعة الدائمة لمحطات الرصد البيئي عن قرب.

وأضاف أن هناك فريق عمل مُتخصصاً في محطات الرصد البيئي الخاصة بالمؤسسة يعمل على متابعة ومراقبة جودة الهواء بدقة عالية في المنشآت التعدينية بإمارة الفجيرة، مما أسهم ذلك في تحقيق المرونة والسهولة في ضبط المخالفين لحدود الانبعاثات الضارة والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون حماية البيئة وجودة الهواء.

وذكر قاسم أن النتائج تدل على الالتزام التام بخطة الصيانة الدورية والوقائية لمحطات الرصد البيئي، مما يُطيل من العمر الافتراضي للأجهزة، بالإضافة إلى تقليل كلفة شراء قطع غيار جديدة من خلال إعادة إصلاح قطع الغيار التالفة.

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