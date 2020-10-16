منال بنت محمد: الشيخة هند أسرع الناس للخير

المصدر: دبي - البيان

نشرت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عبر حسابها في «تويتر»، أمس، مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم: «أقرب الناس للناس وأسرع الناس للخير».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هنأ حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، مدوناً في حسابه على «تويتر»:

«نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير».

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