أمينة الطاير: الشيخة هند نموذج يحتذى في المحافل العالمية الإنسانية

المصدر: (دبي - البيان)

رفعت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعه آل مكتوم، بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020.

وقالت الشيخة أمينة الطاير إن «جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني كُرمت بتكريمها لأم الجود والعطاء سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ونقف بفخر وافتخار مهنئين ومباركين هذا التكريم الذي تم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهذا استحقاق وتكريم عربي عالمي، حيث إن سمو الشيخة هند آل مكتوم قادت بنجاح وبثقة واقتدار، حملة 10 ملايين وجبة في بدايات جائحة كورونا وهذا العمل الخلاق أنبل وأكبر صور التضامن الإنساني، إنها صاحبة الأيادي البيضاء الممدودة بالخير والعطاء والجود بلا حدود».

وأضافت أن «سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذج متكامل يُحتذى به في المحافل العالمية الإنسانية، ونموذج رفيع للمرأة الإماراتية العربية الأصيلة التي تمد يد الخير والعطاء والعمل الإنساني الخالص لعون المحتاجين، وهذه الجائزة تبقى علامة الجودة الإنسانية الرفيعة للعالم أجمع، وفخراً بكل المعاني للقيم الصادقة الرفيعة للمرأة القيادية الإماراتية».

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