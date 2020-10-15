تعزيز وعي الأطفال بالمحافظة على النظافة وغسل اليدين

المصدر: دبي - البيان

شاركت بلدية دبي، ممثلة، بمدينة الطفل، في الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين، الذي وافق، أمس، 15 أكتوبر 2020 بالتعاون مع شركة «ديتول»، وذلك في إطار تعزيز وعي الأطفال بأهمية المحافظة على النظافة وغسل اليدين، الأمر الذي يسهم في دعم الجهود الرامية إلى غرس المفاهيم الوقائية لدى الأجيال القادمة، وضمان سلامتهم وصحتهم.

وشهدت الشراكة بين البلدية و«ديتول» إطلاق أغنية جديدة مدتها 20 ثانية لغسل اليدين، وإتاحة الفرصة للأطفال للمشاركة والظهور في فيديو شركة «ديتول» القادم، وذلك من خلال مسابقة يمكن المشاركة فيها عبر الإنترنت عن طريق تصوير الأطفال وهم يقومون بغسل أيديهم والغناء جنباً إلى جنب.

وقالت نيلا المنصوري مدير مدينة الطفل التابعة للبلدية: «نحرص في بلدية دبي على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك إيماناً بمساهمة ذلك في تحقيق الأهداف والإنجازات، حيث تعد هذه المبادرة مع شركة «ديتول» تجسيداً للجهود، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الطفل بالأسس والعادات اليومية السليمةـ والتي تسهم بدورها في ضمان سلامته والمحافظة على صحته مثل غسل اليدين».



جهود

وقال ستيوارت ليس، مدير التسويق في الشرق الأوسط لشركة «ديتول»: «دعماً للجهود الرامية إلى تجاوز الظروف الراهنة بالشكل السليم، من المهم توعية الأطفال بالعادات الصحية التي يجب الالتزام بها للمحافظة على سلامتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع بلدية دبي ومدينة الطفل في إطلاق أغنية جديدة لغسل اليدين، للمساهمة في توعية الأطفال بأفضل الممارسات الوقائية بطريقة مرحة، ونأمل من جميع الأطفال وأولياء الأمور دعم مسابقة «ديتول» وأن يكونوا جزءاً من هذه الاحتفالية، التي تتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين».

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