توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:56 والمد الثاني عند الساعة 00:47، والجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والمد الثاني عند الساعة 21:40 والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 21 50 10

دبــي 37 24 45 15

الشارقة 37 20 50 10

عجمان 35 24 70 25

أم القيوين 36 20 60 25

رأس الخيمة 35 24 60 10

الفجيرة 34 24 40 15

العين 36 23 50 10

ليوا 36 22 80 10

الرويس 35 23 70 25

السلع 35 25 70 30

دلما 36 29 55 30

طنب الكبرى 34 28 60 35

طنب الصغرى 34 28 60 35

أبو موسى 34 28 60

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