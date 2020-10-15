شرطة أبوظبي توضح غرامة استخدام المسارات المخصصة للحافلات

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي سائقي المركبات الخاصة من استخدام المسارات المخصصة للحافلات، موضحةً أنه سيتم تحرير مخالفات مرورية لغير الملتزمين بالمادة 93 من قانون السير والمرور الاتحادي الذي ينص على غرامة 400 درهم لسير المركبات الخاصة على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها.

وأوضحت أنها ستقوم، بالتنسيق مع الشركاء، بتكثيف التوعية بخصوص عدم التجاوز للمسار المخصص للحافلات، لافتةً إلى أن الالتزام يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بعدم قيادة المركبات في المسارات المخصصة لسير الحافلات في مدينة أبوظبي، مشيرةً إلى أنها ستكثف الدوريات المرورية والمراقبة الذكية عبر الكاميرات، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز