قائد عام شرطة رأس الخيمة يدشن صندوقا لدعم حملة إنسانية لمحاربة السرطان

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص القيادة على دعم المشاريع الخيرية التي تسهم في تعزيز دور الابحاث الطبية والعلاجية خاصة لمرض السرطان الذي يهدد حياة الملايين من الناس على وجه البسيطة.

وثمن بن علوان، خلال تدشينه صندوقا خيريا لدعم حملة "كون السرطان جزءا من حياتي ولكنه ليس حياتي" التي أطلقتها الصحفية الاماراتية ناهد النقبي بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لجمع نصف مليون درهم لدعم الابحاث الطبية وعلاج أمراض السرطان والأورام وصولا للرقم صفر وفيات لهذا المرض مع حلول العام 2030، جهود المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة والأفراد في تسخير كافة الخبرات البشرية والامكانيات المادية لمحاربة هذا المرض الفتاك، مشيرا إلى أن تدشين هذا الصندوق الخيري لدعم هذه الحملة يندرج ضمن مساعي شرطة رأس الخيمة لمشاركة المجتمع وأفراده في كافة المحافل وتوفير كافة أشكال الدعم لمثل هذه الحملات الانسانية التي تخدم البشرية حول العالم.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود الصحفية ناهد النقبي مبادرتها الخيرية لإنشاء هذا الصندوق الذي بلا شك سيحظى باهتمام قطاع واسع من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، داعيا جميع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومراجعيها للمشاركة في دعم وانجاح هذه الحملة الانسانية والاسهام في تحقيق أهدافها.

من جانبها لفتت النقبي إلى قيامها بإنشاء منصة الكترونية بالتعاون مع فريق # يلا غيفYALLAGIVE التابع لمؤسسة الجليلة نجحت في جمع 100 ألف درهم لصالح الحملة ساهمت في إحداث فرق في حياة المصابين بمرض السرطان إضافة إلى تمكين هذه المنصة للجمهور لإنشاء وتنظيم حملات لجمع التبرعات لدعم برامج الرعاية الطبية في المؤسسة، مضيفة أنها ستقوم بدعم الحملة الخيرية من خلال تنظيم الأعمال الخيرية والأنشطة في وقت لاحق.

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