البواردي ووزيرة الدفاع الدنماركية يبحثان هاتفياً التعاون المشترك

المصدر: وام

أجرى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفياً مع ترين برامسن، وزيرة الدفاع الدنماركية، خلال زيارتها للدولة، بحثا خلاله آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لتجنب تطوره وانتشاره.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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