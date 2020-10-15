بلدية دبي تغلق مغسلتين وتخالف 9 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلتين بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 14 أكتوبر الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2419 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 9 مؤسسات وتوجيه 49 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2359 مؤسسة.

رقابة مكثفة

وتنفذ بلدية دبي خطة رقابية مكثفة لضمان التزام المؤسسات العاملة في دبي، بالضوابط والتعليمات الوقائية، ويتم التشديد خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. ويقوم مفتشو البلدية بمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من ابرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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