دبي تعزز مكانتها حاضنة عالمية للعاملين عن بُعد

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت إمارة دبي عن إطلاق «برنامج العمل الافتراضي» الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة في الإمارة، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها وتقع مقارها خارج الدولة.

البرنامج، الذي تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد بناء على تقديم طلب جديد، يوفر للأشخاص العاملين عن بُعد وكذلك عائلاتهم فرصة الإقامة سنوياً في واحدة من أكثر الوجهات العالمية تميزاً في مجالي السياحة والأعمال، والتي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تسهم في تسهيل أعمالهم، فضلاً عما توفره دبي من بيئة آمنة تتميز بأسلوب حياة عصري.

تأتي هذه الخطوة في ضوء نجاح دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات جائحة «كوفيد 19»، ما عزز من مكانتها كبيئة آمنة للعيش والعمل.

كما تعتبر دبي واحدة من أفضل الوجهات التي تتوفر فيها عقارات متنوعة ومميزة على مستوى العالم، ونجحت دبي على مدار السنوات الماضية في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال، وهي قادرة على توفير خيارات عديدة لمزاولة الأعمال، وتوسيع الاتصالات وتوطيد العلاقات.

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