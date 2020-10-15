محمد بن راشد: هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير

المصدر: دبي - البيان

أُعلن أمس عن منح حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، وتعزيز قيم التكافل والتراحم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير».

وكانت سموها قد أطلقت الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، في أبريل الماضي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة الفئات والشرائح المجتمعية التي تعاني أكثر من غيرها في الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، وقد نجحت الحملة في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد.

يذكر أن التكريم لجوائز المرأة العربية 2020 يتم برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويكلل تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمنحها جائزة شخصية العام الإنسانية، ضمن جوائز المرأة العربية، مسيرتها الممتدة لعقود من العطاء والعمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتمكين المرأة على مختلف المستويات، وخصوصاً في مجال تطوير المهارات والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز نمط الحياة الصحية وتطوير الرياضة النسائية بمفهومها الشمولي الذي يعزز الصحة البدنية والذهنية وجودة الحياة، كما تحتفي جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني أيضاً بالدور الملهم لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في دعم وإطلاق مبادرات كفالة الأيتام، ودعم أصحاب الهمم.

وتمثل الجائزة أيضاً تقديراً للدور الريادي لسمو الشيخة هند بنت مكتوم على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على رأس «بنك الإمارات للطعام»، أول منظومة إنسانية واجتماعية متكاملة من نوعها لإطعام الطعام في الإمارات، حيث عززت زخم مبادراته ووسعت إطارها، ونجح تحت قيادة سموها بإبرام عشرات الاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والإنسانية في الدولة لتوفير المساهمات العينية والدعم اللوجستي لتوزيع وجبات الطعام. وخلال العام 2019 وحده، جمع البنك أكثر من 13448 طناً من المواد الغذائية، تم توزيعها على مستحقيها.

استجابة شاملة

وأعربت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو المساند والداعم لمختلف المبادرات الإنسانية التي تعزز مكانة دولة الإمارات لتكون منارةً للعمل الخيري والإنساني وسباقة للارتقاء بواقع الإنسان والإنسانية في كل أنحاء المعمورة».

وأكدت سموها أن «المرأة الإماراتية تشربت قيم التعاطف والعطاء من القيادة الإماراتية التي عودتنا دائماً على أن نبادر في مدِّ يد العون للمحتاج والمحروم والمساهمة النوعية في تحسين حياة الناس كجزء من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة».

ولفتت سمو الشيخة هند بنت مكتوم إلى أن المرأة الإماراتية اليوم تسجل حضورها النوعي في المجالات الأكاديمية والبحثية وتخصصات الاقتصاد وريادة الأعمال والابتكار والرياضة والإعلام والشأن العام، وتعزز دورها في مجال العمل المجتمعي، منوّهة سموها باستراتيجية تمكين المرأة التي تعتمدها دولة الإمارات وتنفذها بكفاءة واقتدار بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.

وذكرت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن حملة 10 ملايين وجبة التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محطة مضيئة يسجلها التاريخ للعمل الخيري والإنساني بدولة الإمارات، حيث صنعت أنبل صور التضامن المجتمعي في زمن جائحة (كوفيد 19) وقدمت مثالاً عالمياً لكيفية تعاضد كافة فئات المجتمع في التصدي للأزمات وأسهمت في تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً وفي قائمة أفضل 10 دول عالمياً في كفاءة الاستجابة لجائحة (كوفيد 19).

تقدير مستحق

من جانبه قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني تشكل تقديراً مستحقاً لسمو الشيخة هند بنت مكتوم عن دورها الريادي في دعم وتطوير ومأسسة العمل الخيري والإنساني، فسمو الشيخة هند كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي أقرب الناس للناس، ونهجها في العطاء ترسخ على مدى عقود، من خلال دعمها ورعايتها الكريمة للعديد من المشاريع والمبادرات والحملات الإنسانية والمجتمعية».

وأضاف معاليه: «اختيار سمو الشيخة هند كي تكون شخصية العام الإنسانية عن حملة 10 ملايين وجبة، يظهر حجم الأثر الكبير الذي أحدثته هذه الحملة الإنسانية الأضخم من نوعها في الدولة، والتي لامست حياة الناس إبّان ذروة أزمة تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، وسط الإغلاق شبه الكلي، موفِّرةً شبكة أمان نفسي واجتماعي للآلاف من الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، في مبادرة عكست المنظومة القيمية لسموها التي كرست حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي وتعزيز روح التكامل والتعاون والتراحم عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة».

وأشار معاليه إلى أن «سمو الشيخة هند بنت مكتوم تشكل نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية العربية التي تؤمن بأن أي امرأة، من موقعها، لها دور فاعل في تمكين المجتمع من خلال بوابة المنح والعطاء».

إلى ذلك، صرح الدكتور معز دُريد المدير الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: «قيادة النساء تعد جوهرية لضمان فاعلية المبادرات والمشاريع الإنسانية وعدم إغفال من هم أحوج بالدعم والمساعدة في الاستجابة العالمية لتحديات (كوفيد 19)».

وأضاف دريد: حملة 10 ملايين وجبة بقيادة سمو الشيخة هند بنت مكتوم تترجم تأثير القيادة النسائية في الإمارات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً في دعم تطبيق الهدف الخامس من أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

10 ملايين وجبة

وركّزت جوائز المرأة العربية 2020، والتي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للمرأة العربية في مختلف الميادين، على إبراز النماذج النسوية العربية الملهمة في التصدي لتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) التي انعكست تأثيراتها هذا العام على دول العالم كافة واستدعت إجراءات استثنائية ومبادرات سريعة لاحتوائها.

إجماع

أجمعت لجان تحكيم جوائز المرأة العربية على منح جائزة شخصية العام الإنسانية لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تقديراً للمبادرات والبرامج الإنسانية التي حفلت بها مسيرتها على مدى عقود، ولدورها القيادي في حملة 10 ملايين وجبة التي نظمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان الماضي، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، بهدف توفير الدعم الغذائي للأفراد والعائلات المحتاجين والفئات الأشد تأثراً بالتداعيات الاستثنائية التي فرضها وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على العالم.

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