مستشفى إبراهيم عبيد الله ينال الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة على الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية؛ وذلك تقديراً للجهود المبذولة في مجال تحسين مهارات خدمات إدارة السكتة الدماغية وتعزيز جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ليكون بذلك أول مستشفى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي ينال هذه الجائزة العالمية.

وأظهرت محركات الأداء الرئيسية الخاصة في رعاية مرضى السكتات الدماغية في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله تقدماً كبيراً، حيث حصل أكثر من 90 بالمئة من المرضى الذي يخضعون للعلاج على التدخل الضروري لإنقاذ حياتهم في أقل من 60 دقيقة وذلك بالتعاون الوثيق مع خدمة الإسعاف الوطنية التي تخطر المستشفى مسبقاً قبل وصول أي مريض سكتة دماغية فضلاً عن تعاون وتضافر جهود الأقسام الرئيسية مثل الأعصاب والطوارئ والأشعة.

كما تبنى المستشفى الأنشطة الرئيسية التي ركزت على تضمين أفضل الممارسات في إدارة السكتة الدماغية بما في ذلك المحاكاة وبرامج التدريب المصممة خصيصاً للممرضات وأطباء الأعصاب وتفعيل الوحدة الإلكترونية للجلطة الدماغية في برنامج «وريد»، حيث ساهمت تلك البرامج في تحديد الفجوات والبناء بشكل أكثر كفاءة وكيفية التعامل مع مرضى السكتة الدماغية بما في ذلك استخدام ساعات الإيقاف وقوائم التحقق لضمان تقليل الزمن المطلوب منذ دخول المريض للمستشفى إلى حين تقديم العلاج.

كفاءة

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بهذا الإنجاز المستحق لمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله ونيله الجائزة الماسية من الفيدرالية العالمية للسكتات الدماغية، منوهاً إلى أن حصول المستشفى على هذه الجائزة يؤكد كفاءة المنظومة الصحية بالدولة ونتائج استثمارها الطويل في البنية التحتية الصحية واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية والاعتماد على نموذج الرعاية الاستباقية في طرق التشخيص للأمراض ومواصلة تحسين علاج المرضى.

التزام

بدورها، هنأت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات بالوزارة فريق العمل في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله على الجائزة الماسية التي تؤكد الكفاءة والالتزام بتطبيق كافة البرامج والبروتوكولات المعتمدة عالمياً بكل جدارة واحترافية لضمان الرعاية الصحية الأمثل وجودة العلاج للمرضى، مشيرة إلى أن تطوير مراكز إدارة وعلاج السكتات الدماغية في المستشفيات يسهم بتحسين تجربة المريض.

وقال أسامة الحاج المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية «ببوهرنجر إنجلهايم» بمنطقة الخليج العربي: نعمل بكل جد مع شركائنا لتطوير بروتوكول لإدارة السكتة الدماغية يركز على الوقاية.

حرص

أكد الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله حرص المستشفى على التطوير المستمر لمركز السكتة الدماغية وذلك بهدف تعزيز جودة العلاج المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أن المستشفى بدأ في عام 2019 بمراقبة الجودة بالتعاون مع الشركاء في «بوهرينجر إنجلهايم» الطبية لتلبية المتطلبات العالمية.

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