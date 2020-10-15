مديرة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة: قدوة في التفاني لخدمة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة، أن تكريم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، «أم العطاء» ومنحها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني هو تكليل لسنوات طويلة من عطائها في كافة مجالات العمل الخيري في الإمارات وحول العالم، حيث يواجه العالم حالياً تحديات لم نألفها من قبل وتبرز في هذا السياق الجهود الاستثنائية لأشخاصٍ يتخذون من العطاء نهجاً لحياتهم، ويسعون في كل السبل لخدمة الإنسانية في كل مجال.

وقالت: «نحن محظوظون لأن لنا في قيادتنا قدوة في التفاني لخدمة الإنسانية، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم هي رائدة في صياغة عالم يملؤه الخير والأمل».

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