دورات مجانية للمواطنين في «الخاص» للحصول على دبلوم خبير ملكية فكرية

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

كشف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن الجمعية تنوي تخصيص عدد من الأماكن في الدورات التي تقدمها الجمعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مجاناً وفقاً لعدة شروط، بالإضافة إلى دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد والحصول على شهادة معتمدة، بالإضافة إلى القيد في جدول خبراء محاكم دبي بعد استيفاء شروط القيد.

وقال اللواء العبيدلي لـ«البيان» إن فكرة المبادرة جاءت تماشياً مع إطلاق مبادرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوية «فزعة لرواد الأعمال والقطاع الخاص»، وذلك بمنح بطاقة فزعة الفضية مجاناً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال، للاستفادة من المزايا التي تقدمها «فزعة» لهم بهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تهدف الجمعية تخريج جيل من الشباب المواطنين ليكونوا رواداً وسفراء للملكية في الإمارات وخارجها.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على كشوفات المواطنين العاملين في القطاع الخاص وأكثر الشركات التزاماً بالتوطين لتشجيعهم على زيادة نسبة المواطنين، منوهاً إلى أن آلية الاختيار على المواطنين للحصول على الدورات وشهادة دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد تخضع لعدة شروط منها سيتم الإعلان عنها قريباً، منوهاً إلى أن الحصول على الشهادة المعتمدة كخبير يفتح المجال أمام الخريجين في إيجاد فرص عمل أو تحسين الدرجة الوظيفية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات العالمية فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

وأكد اللواء العبيدلي أن الجمعية حققت إنجازات محلية وإقليمية وعالمية وأنه من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع تعمل على إطلاق المبادرات والحملات التوعوية بوسائل مختلفة وذلك بهدف خلق جيل واعٍ على دراية بحقوق الملكية الفكرية.

من ناحية أخرى أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي إطلاق دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد الدفعة الرابعة عن بعد للمرة الأولى، والذي سينطلق في 18 من شهر أكتوبر الجاري.

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