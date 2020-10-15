مخالفة11 مؤسسة ومنشأة بدبي لعدم التزامها التدابير الوقائية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

نفذ مفتشو بلدية دبي، أول من أمس، 2423 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أسفرت عن مخالفة 9 مؤسسات وتوجيه 75 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فيما لم تسجل أي حالة إغلاق، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2339 مؤسسة.

وحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة لتلك المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويقوم المفتشون خلال الجولات التفتيشية بالتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها في بلدية دبي.

جولات رقابية

إلى ذلك، خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، خلال جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة منشأتين ووجهت تنبيهاً لـ8 منشآت أخرى بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد 19».

وقررت فرق التفتيش مخالفة منشأتين وهما منظم رحلات سياحية داخلية وخياطة وتطريز في منطقة نايف، حيث تمثلت التجاوزات المرتكبة في عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين في المنشأتين. كما وجهت الفرق تنبيهاً لـ8 منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 765 محلاً. وقد واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد - 19».

مساهمة

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

كما دعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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