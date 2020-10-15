18 سيارة إسعاف من خلف الحبتور لـ«إسعاف دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

سلم خلف أحمد الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة الحبتور، معالي حميد محمد عبيد القطامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، 18 مركبة إسعافية بتكلفة 7.520.500 درهم، لدعم خط الدفاع الأول.

وتمثل هذه المركبات الدفعة الأولى من المركبات المجهزة المتطورة التي قدمتها مجموعة الحبتور، وعددها الإجمالي 50 مركبة، دعماً لخط الدفاع الأول في مهمته لرعاية المرضى ما قبل المستشفى وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعزيز مبادئ الطب الطارئ في زمن جائحة كورونا.

وسيتم تسليم الدفعة الثانية، وعددها 14 مركبة بقيمة 7.324.000 درهم، في عام 2021، وتسليم الدفعة الثالثة بقيمة 7.586.500 درهم وعددها 18 مركبة في عام 2022، لتقترب القيمة الإجمالية للمركبات من 22 مليوناً ونصف المليون درهم.

شكر

وأبدى معالي حميد القطامي سعادته بهذا الدعم الكبير وتقدم ببالغ الشكر لرجل الأعمال خلف الحبتور على مبادرته الكريمة والمقدرة، لافتاً إلى أن ذلك ليس بغريب على رجال الإمارات المخلصين، منوهاً بأن دولة الإمارات تزخر برجال وشخصيات وطنية تدرك مسؤولياتها تجاه المجتمع وإزاء الآخرين، كما تدرك قيمة الاصطفاف في مواجهة التحديات، وتحرص على ذلك بكل ما لديه. كما أعرب خليفة الدراي، المدير التنفيذي، عن عميق امتنانه وشكره لمجموعة الحبتور على دعمها لخط الدفاع الأول في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشيراً إلى أن ذلك يعد امتداداً للإسهامات الإنسانية والمجتمعية التي طالما حرص على تقديمها خلف الحبتور، لاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الإمارات والعالم.

وأضاف أن هذه الخطوة تقدم دعماً كبيراً للجهود الضخمة المبذولة على مستوى دولة الإمارات، في ضوء الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره.

تعاون

وأكد الدراي أن التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل هذه الشراكة وتعزيزها من أجل توفير الرعاية والاستجابة السريعة ورفع الطاقة الخدمية وتحسين قدرتها على تقديم رعاية المرضى ما قبل المستشفى.

اعتزاز

عبّر خلف الحبتور عن اعتزازه بأداء دولة الإمارات في تخطي تداعيات جائحة الكورونا، والدور الكبير الذي قام به خط الدفاع الأول خلال هذه الفترة، في كل المراحل الصعبة، مضيفاً: «أن وطننا الغالي له حق علينا جميعاً، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أخطار الوباء التي تهدد أمن وسلامة وصحة مجتمعنا».

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