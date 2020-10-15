«أمنية» تُحقّق حلم الطفل سيف

المصدر: (دبي - البيان)

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنية الطفل سيف البالغ من العمر 10 سنوات، في الحصول على «بلاي ستيشن برو»، من خلال وجود العائلة في فندق فيرمونت دبي، بالتعاون معهم، وبمناسبة يوم القلب العالمي.

اقتصر حفل استقبال الطفل سيف مع عائلته وتحقيق أمنيته على الطاقم الإداري في الفندق، إضافة إلى ممثل لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وذلك التزاماً بالتدابير الوقائية الاحترازية، التي أقرّتها هيئة الطوارئ والأزمات بهدف الحدّ من انتشار جائحة «كورونا».

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى فندق فيرمونت دبي على تنظيم هذا الدعم الرائع واستضافة الطفل سيف وعائلته للإقامة في الفندق، مؤكداً اعتزاز المؤسسة بالشراكة الاستراتيجية، التي تربطها مع فندق فيرمونت دبي، والكثير من المؤسسات الخاصّة والعامة في الدولة، التي تُسارع على الدوام إلى دعم مبادرات ومشاريع المؤسسة ذات البعد الإنساني والأثر الإيجابي، وتحرص على المُشاركة في إسعاد الآخرين، والمُساهمة في نشر مفهوم ردّ الجميل إلى المجتمع بأبهى صورة.

من جانبه قال عمار هلال، المدير العام لفندق فيرمونت دبي: «إن العطاء للمجتمع هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية فيرمونت دبي. ومن خلال شراكتنا المُستمرّة وطويلة الأمد مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، نحن ملتزمون بإيجاد طرق هادفة ومؤثرة لتحويل أمنيات الأطفال إلى حقيقة».

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