إطلاق مبادرة «السلامة المرورية» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان )

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، مبادرة «السلامة المرورية التزام ومسؤولية» الإلكترونية ضمن مبادرات المجلس المروري الاتحادي بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط. وأكد اللواء النعيمي أن إطلاق هذه المبادرة التي سيتم بموجبها عرض مجموعة من القواعد والإرشادات والأنظمة المرورية عبر 12 لوحة إلكترونية إعلانية من الجانبين في شوارع وطرقات حيوية بالإمارة، يهدف إلى إيصال رسائل تثقيفية تعززالوعي لدى سائقي المركبات وقائدي الدراجات ومستخدمي الطرق.

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