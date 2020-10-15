4 حالات تُلزم مستقدمي العمالة برد التكاليف لصاحب العمل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة «تدبير» أو المكاتب الأخرى، التي لا تحمل علامة «تدبير» ملزمة برد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل، أو توفير عامل آخر، وفقاً لرغبة المتعامل خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، وهي فترة التجربة المحددة، وفق قانون العمالة المساعدة في 4 حالات فقط، وهي فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، والمتفق عليه بين طرفي التعاقد.

فترة تدريبية

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال انقضاء الفترة التدريبية يحصل المتعامل على جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حالتين فقط، وهي قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام، حيث تقسم تكلفة الاستقدام على عامين، وهي فترة الضمان التي حددها القرار الصادر من مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي في ما يخص العمالة المساعدة، حيث يقوم مكتب الاستقدام برد المبلغ المالي عن كل شهر من الشهور المتبقية من فترة الضمان، فإذا كانت تكلفة الاستقدام نحو 20 ألف درهم، ورغب العامل المساعد بفسخ العقد بعد مضي عام، فإنه يحق لرب العمل الحصول على مبلغ 10 آلاف درهم عن العام الثاني، ويجب رد تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن تركه للعمل.

إعفاء

وذكرت الوزارة إلى أن مكاتب الاستقدام تعفى من رد المبلغ كاملاً أو جزء من صاحب العمل في حالة واحدة، وهي إذا كان الأخير هو من حدد العامل، الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.

19

نوهت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هذه الشروط تنطبق على 19 فئة من العمالة المساعدة، والتي تقوم تدبير بالإشراف على استقدامها وتدريبيها منها الطباخ ومربية الأطفال والمدبرة والحارس والمزارع والبستاني والسائق، وعدد من الوظائف الأخرى، التي يمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على تطبيق «تدبير».

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