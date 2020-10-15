«كهرباء دبي» تعزز تعاونها مع الشركات السويسرية

المصدر: دبي - البيان

استعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال لقائه فرانك ايجمان قنصل عام سويسرا في دبي والمناطق الشمالية، المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة. وأكّد معالي سعيد محمد الطاير على أهمية تعزيز أطر التعاون، وتفعيل مساهمة الشركات السويسرية في مشاريع المياه والطاقة في دبي، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والاستفادة من خبرات الجانبين.

قدرة إنتاجية

وأوضح أن القدرة الإنتاجية للهيئة تبلغ 11700 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه يومياً، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ولفت معاليه إلى أن الهيئة اجتذبت استثمارات بحوالي 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاما قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

من جهته، أبدى فرانك ايجمان اهتمامه بالتعاون مع الهيئة في مشروعاتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على الجهود التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات السويسرية العاملة في دبي.

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