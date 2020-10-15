101 ألف معاملة ذكيةللإبلاغ عن الحوادث البسيطة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة» التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقها الذكي، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل السائقين، مبيناً أن الإحصائيات سجلت إجراء 101 ألف و119 معاملة تبليغ عن حادث، قدمها السائقون منذ بداية العام الجاري إلى الأول من أكتوبر الجاري، وهذا دليل على سهولة استخدامها وفاعليتها وقدرتها على توفير الوقت والجهد.

وحث العميد الرزوقي السائقين على الاستفادة من خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة»، والتي تمكنهم من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، مما يساهم في منع وقوع الازدحامات المرورية والانتظار في الطريق لفترة طويلة.

تقرير

وأشار إلى أن استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» عبر تطبيق شرطة دبي سهل وبسيط، حيث يتطلب الأمر من السائق الدخول إلى الخدمة والضغط على زر «تبليغ عن حادث» ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخصة القيادة لطرفي الحادث ثم تصوير السيارتين، وتسجيل الطريقة التي يرغبان فيها بالحصول على تقرير الحادث.

وتابع العميد الرزوقي: «إن طرفي الحادث يستطيعان إرسال صور للأضرار في المركبتين، مع بيانات كل سائق، وفور دخول أي منهما إلى التطبيق يتم تحديد موقعه عبر الأقمار الاصطناعية ثم تُرسل البيانات التي أدخلاها إلى مركز الشرطة القريب حسب منطقة الاختصاص، والذي يراجع بدوره البيانات ويرسل تقرير الحادث إلى بريد الطرفين، ثم بإمكانهما إرسال التقرير إلى شركات التأمين».

حلول

وفي السياق ذاته، دعا العميد خالد ناصر الرزوقي، السائقين إلى الاستفادة أيضاً من خدمة «الإشعار عن الحوادث المرورية المتواجدة في الطرق التي يسلكونها»، والمتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي، وذلك للمساهمة في تلافي الدخول في الازدحامات المرورية والتمكن من اتخاذ الطرق البديلة في حال وقوع حوادث.

وأشار إلى أن خدمة «الإشعار عن الحوادث» توفر للسائقين معلومات عن الطرق البديلة التي بإمكانهم التوجه إليها لتفادي الازدحامات المرورية، موضحاً أن الخدمة الذكية متوفرة ضمن تطبيق شرطة دبي الذكي، وتُرسل إشعارات إلى السائقين صوتية وكتابية على الهواتف النقالة تبين مكان وجود حوادث في الطرق التي يسلكونها.

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